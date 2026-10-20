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Arif Güran, adalet yürüyüşünün 32. gününde Osmaniye'ye ulaştı

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Arif Güran, adalet yürüyüşünün 32. gününde Osmaniye'ye ulaştı Haber Videosunu İzle
Arif Güran, adalet yürüyüşünün 32. gününde Osmaniye'ye ulaştı
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Kızının ölümüne ilişkin davadaki belirsizliklere tepki gösteren Arif Güran, adalet yürüyüşünün 32. gününde Osmaniye'ye ulaştı. Güran, Osmaniye'de DEM Parti örgütünce karşılandı; davanın medya baskısı altında yürütüldüğünü ve adil yargılama istediğini söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin yargılama sürecindeki belirsizliklere tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşün 32'nci gününde Osmaniye'ye ulaştı.

Güran, Osmaniye'de DEM Parti örgütü tarafından karşılandı. Güran, burada yaptığı açıklamada, kızının ölümüne ilişkin davanın sosyal medya ve medya baskısı altında yürütüldüğünü ifade etti ve adil yargılama talebiyle Cumhurbaşkanı'na ulaşmak üzere yola çıktığını belirtti.

Güran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"32 gündür Narin'in hakkı ve hakikati için adalet yürüyüşü başlatmışım. Bugün Osmaniye'deyim. Allah razı olsun, Osmaniye halkı bir acılı babayı bağrına bastı. Benim kızımın mahkemesi, sosyal medya ve medyanın baskısıyla yapılan bir mahkemedir. Diyarbakır'dan 32 gündür yola çıkarak adil bir yargılama talebiyle Sayın Cumhurbaşkanımın kapısına gidiyorum.

İnanıyorum ki Allah'ın izniyle Narin'in dosyası yeniden hukuk çerçevesinde, adil bir şekilde yargılanacak. Bu inançla yola çıktım."

Kaynak: ANKA
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