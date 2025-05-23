Arıcı Muhammet Rahmi Mikyas, Çıplak Elle Arı Oğulunu Topladı

Arıcı Muhammet Rahmi Mikyas, Çıplak Elle Arı Oğulunu Topladı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 37 yaşındaki arıcı Muhammet Rahmi Mikyas, yıllardır süren arıcılık pratiği ile yüzlerce arının arasına girerek korkusuzca çıplak elle arı oğulunu topladı. Arılarına olan sevgisiyle dikkat çeken Mikyas, arıları doğanın güzelliği olarak tanımladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Muhammet Rahmi Mikyas isimli arıcı, bir evde bulunan arı oğulunu çıplak elle topladı.

Kurtalan ilçesinde yüzlerce arının arasına giren 37 yaşındaki Rahmi Mikyas, tehlikeye aldırış etmeden çıplak elle arıları kutunun içine aldı. Arıları çok sevdiğini belirten Rahmi Mikyas "30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Arıları çok seviyorum. Arılar doğanın güzelliğidir. Arılar beni seviyor, sokmuyor. Arıları öpüyorum kokluyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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