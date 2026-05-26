Arefe günü vatandaşlar Yuşa Tepesi'ne akın etti

İstanbul'da arefe günü dolayısıyla Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'ne gelen vatandaşlar dualar etti, gece geç saatlere kadar yoğunluk oluştu.

İstanbul'da arefe günü dolayısıyla Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nin bulunduğu Yuşa Tepesi'ne gelen vatandaşlar dualar etti. Kurban Bayramı öncesinde kutsal mekanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.

Arefe Günü ve gecesinde İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar, manevi huzur bulmak ve bayramı karşılamak için Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa Tepesi ve Camii'ne geldi. Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar dualar etti.

Ziyarete gelen Zeliha Kopuz adlı vatandaş, "Bugün burada olmak istedim benim için çok kıymetli. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, duaları kabul olsun. Benim için çok değerli bir yer. Her zaman geliyorum. Bugün de kalben ve dua için geldim. Bütün Müslüman aleminin duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı - İSTANBUL

