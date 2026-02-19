Haberler

Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar

Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayını karşılamak için torpil atma, havai fişek patlatma ve silahla ateş etme geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayını torpil, havai fişek ve silahlarla karşılama geleneği sürdü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişine özel yapılan torpil atma, havai fişek patlatma ve silahlarla ateş etme geleneği bu yılda devam etti. Akşam ezanının ardından farklı mahalle ve köylerde ses çıkartan materyallerini hazırlayan vatandaşlar ateşlemeye başladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış

Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Veliaht Prens'i resmen tehdit etmiş
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış

Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Veliaht Prens'i resmen tehdit etmiş
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşireden çıldırtan savunma

Yaptığı savunma çıldırtır! Anne olduğu şimdi aklına geldi
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız

Türkiye'nin büyüyen 2 sorunu için net konuştu: Kökünü kurutacağız