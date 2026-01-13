20 tır Posof Ilgar dağında mahsur kaldı

Haberler

Ardahan - Posof karayolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 tır Ilgar dağında mahsur kaldı. Tır şoförleri, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirtiyor.

Gürcistan'dan dönerken Ardahan Posof Ilgar dağında mahsur kalan tırlar kurtarılmayı bekliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle yapılabildiği Ardahan - Posof karayolunda yaklaşık 20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.

Tır şoförü Mustafa Kurbetoğlu, dün akşamdan beri Ilgar dağında mahsur kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık yirmi tır şuan burada mahsur kaldılar. Yiyecek içecek bitti dün geceden beri buradayız. Aşağı tarafta da tırlar var" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
