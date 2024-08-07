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Ardahan İl Genel Sekreteri İl Genel Meclis Üyelerine İadeyi Ziyarette Bulundu

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Ardahan İl Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi. Emin, meclis üyelerine Özel İdarenin yapısı, işleyişi ve maddi durumu hakkında bilgi verdi.

Ardahan İl Genel Sekreteri Murat Bilal Emin İl Genel Meclis üyelerine iadeyi ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Murat Bilal Emin, AK Parti ve CHP'li İl Genel Meclis Üyelerini kulis odalarında ziyaret edip hayırlı olsun diyerek başarılar diledi. Sonrasında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda İl Genel Meclis Üyelerine Özel İdarenin yapısı, işleyişi ve maddi durumu konusunda hitap etti.

Genel Sekreter Emin, hitabında özellikle gurbetçi vatandaşlara seslenerek yaz aylarında burada ikamet ettiklerinden dolayı hizmet beklentilerinin arttığını, bu beklentilerin daha hızlı ve daha kolay karşılanması içinde yerleşim yerlerini yaşadıkları köylere almaları hususunda çağrıda bulundu. Hizmetin sonuçta parayla hayata geçirildiğine vurgu yapan Genel Sekreter Murat Bilal Emin Ardahan nüfusunun 100 bin altında olması sebebiyle gelen ödeneğinde az olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Murat Bilal Emin gurbetçi vatandaşlarımızdan ricacı olarak bu konuda hassasiyet göstermelerini talep etti.

İl Genel Meclis Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Genel Sekreter Murat Bilal Emin meclisten ayrıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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