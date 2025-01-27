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Ardahan'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Ardahan'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
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Posof ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlar bir araya gelerek ilahiler okudu ve dualar etti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mirac Kandili, düzenlenen programla idrak edildi.

Posof Merkez Cami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında vatandaşlar bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde ilçe müftüsü günün anlam ve önemini anlattı. Daha sonra hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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