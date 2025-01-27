Ardahan'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
Posof ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlar bir araya gelerek ilahiler okudu ve dualar etti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde Mirac Kandili, düzenlenen programla idrak edildi.
Posof Merkez Cami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında vatandaşlar bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde ilçe müftüsü günün anlam ve önemini anlattı. Daha sonra hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel