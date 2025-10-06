Haberler

Ardahan'da Kadınlardan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Ardahan'da Kadınlardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
Ardahan'da kadınlar, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenleyerek İsrail’i protesto etti. AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kaya, Gazze'deki ailelere destek için yapılan etkinlikte teşekkür konuşması yaptı.

Ardahan'da kadınlar Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Kent merkezinde PTT Kavşağı'nda toplanan kadınlar, Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'i protesto etmek için yürüyüş organize etti. İsrail aleyhine sloganlar atan grup AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kaya, bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciri olduğunu söyledi.

Kaya, kendilerine destek için meydanlara inen herkese teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
