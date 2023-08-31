Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Ardahan Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Askeri Gazinoda resepsiyon verdi.

Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in ev sahipliğini yaptığı geceye Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut'un yanı sıra kurum müdürleri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Gecenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek,

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. Şanlı tarihimiz özellikle Ağustos ayında pek çok zafere tanıklık etmiştir. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi, 11 Ağustos 1473 Otlukbeli zaferi ile Mercidabık, Mohaç, Sakarya gibi önemli zaferler hep Ağustos ayında kazanılmıştır. Bunlardan biriside dünyanın gördüğü büyük kahramanlık ve zafer destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Allah her zaman devletimizi, milletimizi muzaffer etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize minnettarlığımızı bildiriyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun." dedi. - ARDAHAN