Aras EDAŞ'ta üst düzey atamalar

Aras EDAŞ'ta yöneticilerin şirket içinden yetişerek farklı görevlerde sorumluluk üstlenmesi, kurumsal sürekliliği ve yönetim yapısının güçlenmesini destekliyor. Bu doğrultuda şirket bünyesinde gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında üst düzey atamalar hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Genel Müdürlük Müşteri Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapan Emre Nuroğlu, Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Genel Müdürlük bünyesinde farklı kademelerde görev alan Emre Nuroğlu'nun, yeni görevinde şirketin yönetim ve operasyonel süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Öte yandan, Iğdır İl Koordinatörü olarak görev yapan Özkan Kılıç, Genel Müdürlük Sistem İşletme Koordinatörlüğü görevine atandı. Erzurum İl Koordinatörlüğünde Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Has ise Iğdır İl Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Şirketin kendi bünyesinde yetişen yöneticilerin farklı kademelerde görev alarak sorumluluk üstlenmesi, kurumsal yapı içinde süreklilik ve yönetici yetiştirme sürecine katkı sağladığını gösteriyor. Yapılan bu görev değişikliklerinin, Aras EDAŞ'ın hizmet kalitesini daha da ileriye taşıması ve bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ERZURUM

