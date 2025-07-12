Aras EDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Üç Aşamalı Çalıştay Düzenledi

Aras EDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Üç Aşamalı Çalıştay Düzenledi
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., yaklaşık 200 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği çalıştayını başarıyla tamamlayarak İSG kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Çalıştayda sahada karşılaşılan zorluklar ve çalışanların önerileri dikkate alınarak somut çözümler belirlendi.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini en üst düzeye taşımak amacıyla yaklaşık 200 personelin katılımıyla yürüttüğü üç aşamalı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalıştay sürecini başarıyla tamamladı.

Bu kapsamlı süreçte, sahadan yönetime kadar tüm kademelerin katılımı ve katkısı sağlanarak, İSG kültürünün daha güçlü, katılımcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflendi. Çalıştaylarda, sahada karşılaşılan zorluklar, riskler, eğitim ve ekipman ihtiyaçları gibi pek çok başlık üstünkörü geçilmeyip detaylıca ele alındı; çalışanların birebir deneyim ve önerileri dikkate alınarak çözüm odaklı planlamalar yapıldı.

Üç aşamalı bu sürecin ilk bölümünde sahada görev yapan personelin sorunları ve görüşleri doğrudan paylaşıldı. İkinci aşamada, ilgili müdürlerle birlikte bu geri bildirimler değerlendirilerek somut ve uygulanabilir çözümler belirlendi. Son aşamada ise üst yönetimle yapılan toplantıda tüm öneriler kapsamlı şekilde ele alınarak İSG stratejilerinin güncellenmesi ve öncelikli aksiyonların belirlenmesi kararı alındı.

Aras EDAŞ, çalışanlarının görüşünü ve katkısını merkeze alan bu süreci yalnızca bir zorunluluk değil, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Şirket, İSG'nin mevzuata uyumdan öte bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak tüm operasyonel süreçlerinde çalışan sağlığını öncelikli kılmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Genel Müdür Fikret Akbaş "İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm çalışanlarımızın en temel hakkıdır ve bizim en önemli önceliğimizdir. Yaklaşık 200 arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu üç aşamalı çalıştayda, sahadan gelen her görüşü dikkatle dinledik ve değerlendirdik.

Bizim için önemli olan, bu önerileri gerçekçi aksiyonlara dönüştürmek ve sahada uygulanabilir çözümler üretmek. Katılımcı bir İSG kültürü inşa ederek çalışanlarımızın güvenle çalışacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımın, şirketimizin tüm kademelerinde sahiplenilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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