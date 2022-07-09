Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu - Haberler

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Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona virüs nedeniyle kaybetmişti. Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldığı sırada, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

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