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Arabanlıların kaymakam üzüntüsü

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Arabanlıların kaymakam üzüntüsü

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'nin, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Edirne İpsala Kaymakamlığı görevine atanması ilçede derin üzüntüye neden oldu.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'nin, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Edirne İpsala Kaymakamlığı görevine atanması ilçede derin üzüntüye neden oldu. Atama kararına çok üzüldüklerini söyleyen Arabanlı Muhtarlar ve STK temsilcileri, "Kaymakamımızı geri istiyoruz" dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, sabah saatlerinde resmi gazetede yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Edirne İpsala Kaymakamlığı görevine atandı. Atama kararının duyulmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Araban halkı, Kaymakam Ömer Sevgili'yi çok sevdiklerini söyleyerek atama kararının geri alınmasını talep etti.

Kaymakam Sevgili'nin, Edirne İpsala Kaymakamlığı görevine atandığını öğrenen ilçe merkezi ve kırsaldaki 49 muhtar ile 4 STK temsilcisi, Araban Kaymakamlığı önünde toplandı. Muhtarlar adına açıklama yapan Karacaören Mahalle Muhtarı Hasan Doğan, Kaymakam Sevgili'den memunun olduklarını belirtti. Alevi mahalleleri adına konuşan Karababa Mahalle Muhtarı Tarık Kureş ise, "7 yıllık muhtarlık dönemimde alevi-sünni ayrımı yapmadan, alevi mahallelerimizdeki Cemevlerimize sürekli destek veren Kaymakamımız Ömer Sevgili'nin ilçedeki görevinin devamını istiyoruz" dedi.

Muhtarlar ve STK temsilcileri, Kaymakam Sevgili'nin ilçedeki görevinin devamı için Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na "Kaymakamımızı Geri İstiyoruz" diyerek imzaladıkları dilekçeyi faksladılar. - GAZİANTEP

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