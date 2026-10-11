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Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı

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Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı
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Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, kız çocuklarının güçlü bireyler olduğunu belirterek eğitim ve toplumdaki yerlerine dikkat çekti, Araban'da kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Hasan Altun, kız çocuklarının toplumsal hayatın güçlü bireyleri olduğunu vurgulayarak, "Kız çocukları, ailelerimizin şekillendirilmiş güçlü bireyleridir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde tüm kız çocuklarının hayallerine ulaşabilmesi, kendini gerçekleştirmesi ve toplumda hak ettiği yeri almak için yanlarındayım. Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve toplumdaki yeri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik olarak öne çıkmalıdır. Dünya Kız Çocukları günü, her yıl kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onların haklarına vurgu yapmak amacıyla kutlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kız çocuklarının toplumsal hayatta hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için kız çocuklarının gelecekte güçlü ve başarılı bireyler olarak toplumda yer almaları adına Araban ilçesinde kararlılıkla çalışmalarımıza devam edecekğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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