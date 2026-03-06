Haberler

Araban'da öksüz, yetim çocuklara iftar programı düzenlendi

Araban'da öksüz, yetim çocuklara iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Şehit Sait Demirel Aşevinde düzenlenen iftar programında konuşan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen,"Ramazan ayının 15'inde kabul edilen dünya yetimler günü münasebetiyle iftarımızı ilçemizde yaşayan öksüz, yetim çocuklarımız ve aileleri ile bir araya geldik. Davetimizi kabul ederek katılan ailelerimize teşekkür ederim. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

