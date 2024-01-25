Üye Girişi
Haberler

Anttalks: Müfit Can Saçıntı Antalyalılarla Buluşacak

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da AKM'de Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da AKM'de Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri, 'Karşı Karşıya Sohbet' etkinliğiyle devam ediyor.

ÜCRETSİZ KEYİFLİ SOHBET

Anttalks: 'Karşı Karşıya Sohbet' etkinliğinin konuğu 'Mandıra Filozofu' filmleriyle dikkati çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı olacak. Ünlü sanatçı Saçıntı'nın, karşı karşıya sohbetle deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı etkinlik, ücretsiz olarak 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğe tüm Antalyalıları davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Müfit Can Saçıntı Yönetmen AKM Etkinlikler Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title