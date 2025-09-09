Haberler

Antika Eşyalarla Donatılmış Bungalov Evde Nostalji Yaşanıyor


Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından bungalov tipi bir ev inşa eden Mehmet Demirkaya, antika eşyalarla süslediği bu yapıyı nostaljik bir müzeye dönüştürdü. Ziyaretçilere huzurlu bir yaşam alanı sunan ev, doğayla iç içe olmanın yanı sıra geçmişe dair izler de barındırıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan vatandaş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği bungalov tipi evle dikkat çekiyor. Antika eşyalarla donatılan ev, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra, ailesiyle daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla farklı bir yol seçti. Rakımı bin 600 olan kırsal bir bölgede yer alan bahçesine bungalov tipi ahşap bir ev inşa eden Demirkaya, bu özel yapıyı nostaljik eşyalarla süsleyerek adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Yaklaşık 70 metrekare büyüklüğündeki evde, gramofondan eski radyolara, gaz lambalarından geleneksel mutfak takımlarına kadar birçok antika eşya yer alıyor. Evin dışı kadar içi de görenlerin ilgisini çekiyor. Ziyaret edenler, hem doğayla iç içe bir yaşam alanı hem de geçmişe dair izler buldukları ev karşısında hayran kalıyor.

Küçük yaşlardan itibaren antikaya meraklı olduğunu söyleyen Mehmet Demirkaya, "Antika eşyalara ilgim var. Yıllar içinde topladığım eşyaları burada sergiliyorum. Aynı zamanda doğayla iç içe olmayı seviyorum. Bu ev hem güvenli hem de huzurlu bir yaşam alanı oldu. Misafir de ağırlayabiliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

