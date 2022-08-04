Antalya yerel haberleri... Antalya Büyükşehir Ekiplerinin Mezarlıklarda Bakım ve Temizlik Çalışmaları Sürüyor Antalya haberler... Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, cenaze hizmetlerinin yanı sıra mezarlıkların bakım onarım ve temizlik işlerini de sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, cenaze hizmetlerinin yanı sıra mezarlıkların bakım onarım ve temizlik işlerini de sürdürüyor. Elmalı ilçesinde 60 mahallede 200'ün üzerindeki mezarlığın rutin bakım ve temizliğini yapan ekipler, mezarlıklar içerisinde dalları uzayan ağaçlarda budama işlemleri, ilaçlama, ot temizliği; atıl vaziyetteki mezarlıklar ile çevre duvarlarının tamiratını ve düzenlemesini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan yerlere beton duvar örmenin yanı sıra tel çit çevirme çalışmalarını da yürütüyor. Bu kapsamda; Döşemealtı'nın Kovanlık Köyü Küçük Dağlar Mezarlığı'nın çevresi tel örgüyle çevrildi. ANKA / Yerel Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

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