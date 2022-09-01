Antalya haber | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri Açıklandı

Antalya habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film belli oldu.

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye'de ilk kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Belmin Söylemez'in yönettiği "Ayna Ayna"; Ümit Köreken yönetmenliğindeki "Bir Umut"; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait "Bomboş"; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş"; Atalay Taşdiken'in yönettiği "Hara"; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki "Iguana Tokyo"; Selcen Ergun'un yönettiği "Kar ve Ayı"; Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece"; Emin Alper'in yönettiği "Kurak Günler" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" bu yıl Antalya'da yarışma heyecanı yaşayacak.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna"; Onur Ünlü'nün "Bomboş"; Atalay Taşdiken'in "Hara"; Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo"; Özcan Alper'in "Karanlık Gece" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı filmleri aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak. Ana jürinin kararı sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.