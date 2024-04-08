Antalya'dan Hatay'a Yardım Kolileri Ulaştırıldı

Antalya'nın Gazipaşa Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin deprem bölgesi için hazırladıkları yardım kolileri Hatay'daki depremzedelere ulaştırıldı.

Yetim Vakfı ve Çınar Derneği iş birliğinde deprem bölgesine düzenlenen 3 günlük yardım ve ziyaret turuna katkı sağlamak isteyen Gazipaşa Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları yardımlarla 10 adet yardım kolisini deprem bölgesine yolladılar. İçerisinde oyuncak, kırtasiye, kıyafet ve ikramların bulunduğu yardım kolileri deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırıldı. Tamamlanan yardım ve ziyaret turunda gönüllüler, Gazipaşa'dan götürdükleri yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundular.

Hayırsever Minik Öğrencilere Teşekkür

Miniklerin yardımını takdir eden Çınar Derneği Başkanı Yunus Koç; "Birlik ve beraberlik ile yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı Ramazan ayında; geçen sene ülkemizi derinden etkileyen büyük afetin yaralarını hep birlikte sarmak, deprem bölgesindeki öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bir nebzede olsa giderebilmek için Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin destekleriyle Hatay'a göndermek amacıyla 10 adet yardım kolisi hazırlanmıştır. İçerisinde oyuncak, kırtasiye, kıyafet ve ikram malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir. Hatay'daki öğrencilerimizin bayrama sevinçli ve mutlu bir şekilde bir girmeleri için düzenlediğimiz yardım çalışmasına destek veren Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun hayırsever - minik öğrencilerine teşekkür ediyoruz." dedi. - ANTALYA