Termometreler 40'ı gösterdi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatil yoğunluğu devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Termometreler 40'ı gösterdi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatil yoğunluğu devam etti

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Yerel
 - Güncelleme:

Termometreler 40'ı gösterdi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatil yoğunluğu devam etti Bazı termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Termometreler 40'ı gösterdi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatil yoğunluğu devam etti

ANTALYA - Bazı termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine sayılı günler kala, turizm kenti Antalya'da yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının bazı termometrelerde 39-40 dereceye ulaştığı kentte, sıcak havadan bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi tercih etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti. Akdeniz'in turkuaz maviliği ve plajları drone ile de görüntülendi.

"Deniz güzel"

Sahilde deniz keyfi yapanlardan Barış Kömür, " Geçen yıla oranla bu sene sahildeki kalabalık daha fazla. Kurban bayramı bitti ama tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor. Her gün imkanım oldukça denize gelmeye çalışıyorum. Deniz güzel ama hava biraz sıcak. Sahilimizin dünyaca ünü var" dedi.

"tatilin son günleri"

Sahilde dinlenen Ali Özalan, son dönemde hava sıcaklığının bir hayli yükseldiğini belirterek, "İnsanlar daha çok sahilde vakit geçirmeye başladı ve yoğunluk oluştu. Bizde erkenden geldik, kafamızı dağıtmak istedik. Bayram tatilinin son günler, hafta başı işimize başlayacağız. Evde klimanın altında olmaktansa sahili tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title