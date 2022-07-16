Termometreler 40'ı gösterdi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatil yoğunluğu devam etti

ANTALYA - Bazı termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine sayılı günler kala, turizm kenti Antalya'da yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının bazı termometrelerde 39-40 dereceye ulaştığı kentte, sıcak havadan bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi tercih etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti. Akdeniz'in turkuaz maviliği ve plajları drone ile de görüntülendi.

"Deniz güzel"

Sahilde deniz keyfi yapanlardan Barış Kömür, " Geçen yıla oranla bu sene sahildeki kalabalık daha fazla. Kurban bayramı bitti ama tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor. Her gün imkanım oldukça denize gelmeye çalışıyorum. Deniz güzel ama hava biraz sıcak. Sahilimizin dünyaca ünü var" dedi.

"tatilin son günleri"

Sahilde dinlenen Ali Özalan, son dönemde hava sıcaklığının bir hayli yükseldiğini belirterek, "İnsanlar daha çok sahilde vakit geçirmeye başladı ve yoğunluk oluştu. Bizde erkenden geldik, kafamızı dağıtmak istedik. Bayram tatilinin son günler, hafta başı işimize başlayacağız. Evde klimanın altında olmaktansa sahili tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.