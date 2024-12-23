Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın
Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Davaya günler kala iki kişi için zorla getirme kararı

Antalya'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Antalya'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu ve sarı kod uyarıları üzerine Antalya'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Vali Hulusi Şahin, ayrıca ağır yağış ve rüzgar nedeniyle halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu ve sarı kod uyarısı yapılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için yarın öğlen saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış uyarısı üzerine İl Koordinasyon Kurulu, AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiği açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için turuncu ve sarı kod uyarısı geçtiğini hatırlatarak, Antalyalıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağmurla beraber gelecek olan şiddetli rüzgarın hayatı zorlaştıracağını belirten Şahin, "Ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada belirlemiş olduğumuz alanlarda konuşlanacak ve tüm süreci takip edeceğiz. Konya-Antalya karayolu Alacabel Geçidi'nde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımızın hazırlıklı olmaları önem arz ediyor" dedi.

Taşımalı eğitime 1 gün ara

Antalya'da yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındığını belirten Vali Şahin, "Ortaya çıkacak olan olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde bir gün ara veriyoruz. Taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Manavgat'ta ve çevresinde yaşanan sel felaketine de değinen Vali Şahin, "Manavgat'ta 106 kilogram kadar bir yağış alındı ve 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldık. Yapmış olduğumuz zarar tespitlerinde sadece ev ve iş yeri su basmalarından kaynaklanan 13 milyon TL'nin üzerinde bir zarar tespiti yaptık. Bunun içerisinde tarım zararları yoktu. Buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Risk taşıyan konutlarda, iş yerlerinde gerekli tedbirlerini özellikle almalarını istirham ediyoruz. Biz tüm ekiplerimizle sahada olacağız ve bu süreci hasarsız, sıkıntısız atlatmanın arayışı içinde olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

WhatsApp 8 gün sonra bu telefonlarda çalışmayacak
img

Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
img

Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
İstanbul için uykuları kaçıracak 'büyük kıyamet' uyarısı
İstanbul için uykuları kaçıracak "büyük kıyamet" uyarısı

Son Dakika Haberleri

Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)? Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)? Benfica Estoril CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Estoril maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı? Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Yılbaşında okullar tatil mi? Gençlerbirliği Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gençlerbirliği Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Grubu kimin, sahibi kim, bünyesinde hangi şirketler var? Kemal Can kimdir? Başakşehir Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.