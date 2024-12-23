Antalya'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu ve sarı kod uyarısı yapılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için yarın öğlen saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış uyarısı üzerine İl Koordinasyon Kurulu, AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiği açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için turuncu ve sarı kod uyarısı geçtiğini hatırlatarak, Antalyalıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağmurla beraber gelecek olan şiddetli rüzgarın hayatı zorlaştıracağını belirten Şahin, "Ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada belirlemiş olduğumuz alanlarda konuşlanacak ve tüm süreci takip edeceğiz. Konya-Antalya karayolu Alacabel Geçidi'nde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımızın hazırlıklı olmaları önem arz ediyor" dedi.

Taşımalı eğitime 1 gün ara

Antalya'da yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındığını belirten Vali Şahin, "Ortaya çıkacak olan olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde bir gün ara veriyoruz. Taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Manavgat'ta ve çevresinde yaşanan sel felaketine de değinen Vali Şahin, "Manavgat'ta 106 kilogram kadar bir yağış alındı ve 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldık. Yapmış olduğumuz zarar tespitlerinde sadece ev ve iş yeri su basmalarından kaynaklanan 13 milyon TL'nin üzerinde bir zarar tespiti yaptık. Bunun içerisinde tarım zararları yoktu. Buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Risk taşıyan konutlarda, iş yerlerinde gerekli tedbirlerini özellikle almalarını istirham ediyoruz. Biz tüm ekiplerimizle sahada olacağız ve bu süreci hasarsız, sıkıntısız atlatmanın arayışı içinde olacağız" dedi. - ANTALYA