Antalya'da Miraç Kandili'nde Dualar Edildi

Antalya'da Miraç Kandili'nde depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Camiye sığmayan vatandaşlar ise dışarıda namazlarını kıldı.

Miraç Kandili, Antalya'da dualarla idrak edildi. İl Müftülüğü tarafından çok sayıda camide yatsı namazı sonrası programların düzenlendiği gecede, kentin merkezinde yer alan tarihi Muratpaşa Camii vatandaşların akınına uğradı. Camideki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi. Ellerin semaya açıldığı Miraç Kandili'nde, depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Camiye sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. - ANTALYA