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Antalya'da Kantinci Esnafına Hijyen Eğitimi

Antalya'da Kantinci Esnafına Hijyen Eğitimi
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Antalya'da kantinci esnaf ve personeline yönelik düzenlenen 'Hijyen Eğitimi' toplantısında, kantinlerde hijyenin önemi vurgulandı. Eğitimde gıda hijyeni, doğru saklama koşulları ve kişisel hijyen kuralları üzerinde duruldu.

Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle kantinci esnaf ve personeline yönelik "Hijyen Eğitimi" toplantısı düzenlendi.

Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin başkanlığında kantinci esnaf ve yanında çalışan personele yönelik 'Hijyen Eğitimi' toplantısı gerçekleştirildi.

Kantinlerde hijyenin önemi vurgulandı

Toplantıda konuşan Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökçen, kantinlerde hijyen kurallarına uyulmasının öğrenci sağlığı açısından kritik bir önem taşıdığını belirterek, "Bu tür eğitimlerin daha sık yapılması, bilgilerin güncellenmesi ve herkesin kendini geliştirmesi gerekiyor. Katılımın yoğun olması, esnafımızın bu konuya verdiği önemi gösteriyor" dedi. Gökçen ayrıca, hijyen kurallarına uyulmadığı durumlarda cezai işlem uygulanacağını ve bunun affının olmadığını da sözlerine ekledi.

Başkan Dere: "Kantinci esnaflarımıza güveniyoruz"

Toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Adlıhan Dere, "Kantinci esnaflarımızın, kendi çocuklarına yedirmedikleri hiçbir şeyi başkalarının çocuklarına da yedirmediğini biliyorum. Hepimiz, evlatlarımızı koruma konusunda büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Kantinci esnafımızın bu hassasiyeti gösterdiğine inanıyor ve her birine teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir hizmet sunma noktasında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Dere, 2025 yılı içinde hijyen eğitimlerinin devam edeceğini ve bir sonraki eğitimin ilk yardım üzerine düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

Gıda hijyeni eğitimi verildi

Toplantıda, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri Esma Çelik ve Osman Nuri Yılmaz tarafından, kantinci esnaf ve personeline gıda hijyenine dair kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitimde, gıda hijyeninin önemi, doğru saklama şartları, çapraz bulaşma riskleri ve kişisel hijyen kuralları detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak günlük iş akışlarında karşılaşılabilecek hijyen sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Toplantıya, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökçen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, gıda mühendisleri ve çok sayıda kantinci esnaf katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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