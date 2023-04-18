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Antalya Büyükşehir'den Bayram Süresince Ücretsiz Ulaşım

Antalya Büyükşehir'den Bayram Süresince Ücretsiz Ulaşım

Yerel Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem, üç günlük bayram tatilinde ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem, üç günlük bayram tatilinde ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 21-22 ve 23 Nisan'ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

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