Antalya'da Aile, Kuşlarına Mermer Mezar Yaptırdı

Antalya'da Aile, Kuşlarına Mermer Mezar Yaptırdı
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Antalya'da yaşayan Çelik ailesi, 6 yıl besledikleri muhabbet kuşu telef olunca evlerinin bahçesine mermerden mezar yaptırdı. Aile, kuşlarının ölümüne büyük üzüntü duydu.

Antalya'da yaşayan Çelik ailesi 6 yıldır besledikleri muhabbet kuşu telef olunca Akseki'nin Güçlüköy Mahallesinde bulunan evlerinin bahçesine gömerek mermerden mezar yaptırdılar.

Çelik ailesinin yaklaşık 6 yıldır evlerinde beslediği muhabbet kuşu öldü. Ailenin kararı üzerine muhabbet kuşuna mermerden mezar yaptılar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Mustafa Çelik, "Kuşumuz 6 yıl yaşayıp öldü. Eve her gelişimde bana diller dökerdi. Maalesef kuşumuz 6 yıl yaşayarak Manavgat'taki evimizde öldü. Evde kızım ile birlikte buzdolabına koyduk. Gömmeden önce mezar taşını yaptırıncaya kadar bir süre bekledik ve mezar taşını yaptırdıktan sonra evimizin bahçesine gömdük" dedi.

Mustafa Çelik'in eşi Nermin Çelik ise "Kuşumuz rahatsızlandı. Bir kere düzelecek gibi oldu ama olmadı. Tekrar hastalandı. Maalesef öldü. Maviş'imize mezar hazırladık ve gömdük. Bu kuşun ölümüne ailece çok üzüldük" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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