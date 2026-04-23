Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, 66 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti

Doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele eden ve 66 gündür tedavi altında bulunan Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın kardeşi olan Savcı Gadem Taş'ın cenazesinin, 24 Nisan Cuma günü Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Yardibi Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

"Ciğerlerime kadar yandım"

AGC Başkanı İdris Taş, kardeşi Gadem Taş'ın ardından sosyal medya hesabından yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı: "Sen yoğun bakımdayken iyileşmedi yüreğimin yarası. Bugün ölümün ise kalbimi ortasından deldi geçti. 66 gün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir umutla yaşadık. Can kardeşim Gadem Taş doğuştan Caroli Hastalığına yakalanmıştı. Ömrü boyunca hastalıkla mücadele etti. 2 kez böbrek, son olarak da karaciğer nakli olmuştu. Doktorlar ve hastane çalışanları gereken tüm özveriyi gösterdi ama kaderin önüne geçilmiyor. Göğüs kafesimde çırpınan sözler var ama senin ardından yazı yazmaya gücüm yetmiyor." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı