Haberler

Antalya Aksu'da yolcu midibüsü devrildi, 1'i ağır 17 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Aksu'da yolcu midibüsü devrildi, 1'i ağır 17 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi; midibüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ANTALYA) - Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü devrildi.

Kaza sonucu otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

PKK'dan Metina'da yeni adım! Güvenlik Kaynakları doğruladı
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Cem Yılmaz, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrole gidip fotoğraf paylaştı

Kalp krizi sonrası yeniden hastanede! Kontrole Çanakkale'ye gitti
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor