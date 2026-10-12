Antalya Aksu'da yolcu midibüsü devrildi, 1'i ağır 17 kişi yaralandı

Antalya Aksu'da yolcu midibüsü devrildi, 1'i ağır 17 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi; midibüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı.
Haber: Gökdeniz CAN
(ANTALYA) - Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü devrildi.
Kaza sonucu otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA