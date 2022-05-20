Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Hado'nun İlk Seferi İçin KKTC'de Konser - Haberler

Hatay Deniz Otobüsü'nün (HADO) ilk seferi dolayısıyla Antakya Medeniyetler Korusu, KKTC'de konser verdi. Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konsere Kıbrıslılar yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi Girne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "19 Mayıs'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün, burada kardeşlerimizle buluşmaktan çok mutluyuz. KKTC ne kadar mutlu, huzurlu ve güvenli olursa biz o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

"BUNDAN SONRA DAHA SIK KUCAKLAŞACAĞIZ"

Hatay ve Kıbrıs halkının HADO ile artık daha sık buluşacağını belirten Savaş, "Bundan sonra daha sık kucaklaşacağız. El ele, omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz" açıklamalarında bulunarak Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

"BİZİM GÖNLÜMÜZ, KADERİMİZ, GEÇMİŞİMİZ BİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konseri izleyenler arasındaydı. Hatay'dan gelen heyeti ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyen Tatar, "İki yıl önce Lütfü Bey bu projeyi açıkladığında çok mutlu olduk. Böyle anlamlı bir günde böyle bir güzelliğin gerçekleşmesi bizi çok mutlu etti. Kıbrıs, Türkiye ve Anadolu sevgisiyle bugünlere geldi. KKTC ile bölgenin en büyük devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ilişkilerinin gönül birliği ile daha da güçlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Bizim gönlümüz, kaderimiz, geçmişimiz bir" diye konuştu.

"BU PROTOKOLÜN SEVGİ VE KARDEŞLİK KAPILARINI SONUNA KADAR AÇACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve Hatay arasında yakın zaman önce imzalanan kardeşlik protokolünün iki şehrin insanları arasında bir kültür ve sanat köprüsü olacağını ifade ederek, "Protokolün imzalanmasına vesile olan Hatay ve Girne belediyelerinin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu protokolün sevgi ve kardeşlik kapılarını sonuna kadar açacağından hiç şüphem yok. 19 Mayıs'ta hareket eden Hatay Deniz Otobüsü, aramızdaki bağın güçlenmesine vesile olacak" dedi.

Farklı dillerde birbirinden güzel şarkı, türkü, ilahi ve marşları seslendiren Medeniyetler Korosu, Girnelilerle kendi topraklarının ezgilerini de söyledi. Konserin sonunda, Kıbrıs gazileri ve protokol üyeleri hep birlikte koronun şarkılarına eşlik ederek beraberlik mesajı verdi.