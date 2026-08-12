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Hatay'da Parmağa Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesilerek Çıkarıldı

Hatay'da Parmağa Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesilerek Çıkarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, kendi imkanlarıyla çıkarılamayınca hastanede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasının ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Antakya ilçesinde parmağına yüzük sıkışan şahıs, soluğu Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Şahsın parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yüzük, ekiplerin titiz çalışmasıyla kesilerek vatandaşın parmağından çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahat nefes alan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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