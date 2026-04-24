Antakya'da oto tamir atölyesi yandı

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir oto tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan yeni sanayi sitesindeki bir oto tamir atölyesinde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde bulunan malzemelerde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

