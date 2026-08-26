Hatay'da Konteyner Kent Tahliyesi: Vatandaşlarla Bilgilendirme Toplantısı

Hatay'da vatandaşların konteyner kentlerden tahliyesi süreçleri kapsamında Vali Yardımcısı ve Kaymakam Abdullah Akdaş, kurum müdürleriyle birlikte Güzelburç GKM'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda tahliye sürecinde izlenecek usul ve esaslar hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşların sürece ilişkin görüş, talep ve önerileri de dinlendi.

Vali Yardımcısı ve Kaymakam Abdullah Akdaş, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı