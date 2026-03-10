Haberler

Anne ve Oğulun Motosiklet Eğitimi Gülümsetti

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir genç, gece saatlerinde annesine motosiklet sürmeyi öğretirken yaşananlar hem kazaya hem de gülümseten görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir genç, gece saatlerinde annesine motosiklet sürmeyi öğretirken yaşananlar hem kazaya hem de gülümseten görüntülere sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre, genç sürücü annesine motosiklet kullanmayı öğretmek için gece saatlerinde mahallede boş bir alanda pratik yaptırdı. O sırada genç sürücünün kaskına takılı kamera, yaşanan tüm anları saniye saniye kaydetti.

Motosiklet kullanmayı öğrenmeye çalışan anne, zaman zaman heyecanlanırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğrenme çabası sırasında yaşanan ufak çaplı kaza ise çevrede bulunanların yüzünü güldürdü.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde annenin motosikleti kontrol etmeye çalıştığı ve oğlunun da ona yönlendirmelerde bulunduğu anlar yer aldı. Yaşanan küçük kazada herhangi bir yaralanma olmazken, anne ve oğlunun yaşadığı eğlenceli anlar izleyenleri gülümsetti.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
