Anne ve kızının yüzünü Aymelek Derneği güldürdü

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde zor şartlar altında yaşayan anne ve kızına Aymelek Derneği yardım elini uzatırken, yaşlı kadın ve hasta olan kızı hastaneye yatırıldı.

Kırsal Karakollar Mahallesi'nde zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren anne ve kızının imdadına Aymelek Derneği yetişti. Aymelek Derneği'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan anne ve kızını ziyaret etti. Anne ve kızı için harekete geçen Altınbaş ve Turan İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçti. Konu ile ilgili gerekenin yapılması talimatını veren Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yaşlı anne ve hasta olan kızının Çine Devlet Hastanesi Palyatif Bölümü'ne yatışlarının yapılmasını sağladı.

"Devletin şefkatli ellerine emanet ettik"

Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, anne ve kızının devletin şefkatli ellerine emanet olduğunu belirterek, "Umutsuz bir gecenin sonunda umutları yeniden yeşerttik. Artık onların da yüzleri gülüyor. Devlete ve sebep olanlara duacılar. İhbarımız üzerine hemen gerekeni yapan İl Sağlık Müdürümüz Osman Açıkgöz'e teşekkür ederiz. Keşke bilemediğimiz, sesini duyuramayan, yolunu yordamını bilemeyenlere hep ulaşıp çare olabilsek" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel