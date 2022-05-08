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Anne başkandan annelere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Anne başkandan annelere ziyaret

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Anneler Günü'nde Balçovalı kadınları yalnız bırakmadı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Anneler Günü'nde Balçovalı kadınları yalnız bırakmadı. Başkan Fatma Çalkaya, Anneler Günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulunarak sohbet etti, dert dinledi, mutlulukları paylaştı. Hem annelerin hem de çocuklarına annelik yapan babaların Anneler Günü'nü kutlayan Çalkaya, yılın sadece bir gününde değil her gün ve her saatinde annelerin özel olduklarının hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Bizi var eden annelerimizin gününü kutlamak için ziyaretlerde bulundum. İlk önce 102 yaşındaki Göher Bal Anne'mizi ziyaret ettim. Sonra üç engelli çocuğuna bir anne şefkati ile yaklaşan ve onları tek başına büyüten Hasan Ercandoğdu Amca'mıza ziyarete gittik. Annelik duygusunun ne kadar yüce bir duygu olduğunu bir baba olarak bize hissettirdi. Sonra da benim için annem kadar bana yakın olan Kamile Balkanlı Abla'mı ziyarete gittim. Tüm annelerimizi ve içinde annelik duygusu yaşatan kadınları da selamlıyor ve günlerini kutluyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Çalkaya, Anneler Günü, Yerel, Haberler

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