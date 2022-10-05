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Ankaralı Müzisyenin öldürülmesine sanatçı tepkisi dinmiyor

Yerel Haberler

Ankaralı Müzisyenin öldürülmesine sanatçı tepkisi dinmiyor

Ankara Çayyolu'ndaki bir eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaralamış Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ankara Çayyolu'ndaki bir eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaralamış Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Onur Şener'in öldürülmesine sanatçılardan gelen tepkiler dinmek bilmiyor.

Ankara'da istek parçası yüzünden saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Onur Şener için tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak Onur Şener'in öldürülmesi olayına tepki gösteren Hikmet Buyar, "Bir sanatçı arkadaşımız istek parçası çalmadı diye öldürüldü. Buna inanmak istemiyorum. Çok yazık oldu ailesine sabırlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Onur Şener Ankara Yerel Haberler

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