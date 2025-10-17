Ankaralı Balıkçı Hamsileri Çiğ Yiyerek Tazeliğini Gösterdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir pazar esnafı, sattığı hamsilerin tazeliğini çiğ yiyerek müşterilerine gösterdi. Balığın en taze olduğunu savunan Yakup Öztürk, çiğ balığın fındık gibi bir tadı olduğunu belirtip, yiyecek önerileriyle dikkat çekti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel