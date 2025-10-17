Ankaralı Balıkçı Hamsileri Çiğ Yiyerek Tazeliğini Gösterdi

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi. - ANKARA