Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi Kreşlerine Yoğun İlgi

Ankara haberine göre Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları doldu.

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları doldu.

Yenimahalle Belediyesi'nin tam donanımlı kreşleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda 12 kreşi ile Yenimahalleli miniklere hizmet veren belediye, 2 bin 330 ailenin çocuğunu kayıt ettirmek için ilk tercihi oldu.

MİNİKLER HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEK

Uygun fiyatıyla aile bütçesini de sarsmayan kreşlerde çocuklar, çeşitli aktivitelerle de hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Tam gün hizmette olacak olan kreşler, tuvalet eğitimini tamamlamış 3-6 yaş çocuklara eğitim verecek.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİDİR"

Vatandaşların kreş ve gündüz bakımevlerine ilgisinden memnun olduklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Okul öncesi eğitim çok önemlidir. Çünkü minikler bu eğitimle okula hazırlanmaktadır. Bu yüzden biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gerek öğretmenlerimiz, gerek okullarda ki olanaklarımız özel okulları aratmamaktadır. Çocuklarımıza iyi bir eğitim vermenin yanında hijyene de çok önem veriyoruz. Şimdiden yavrularımıza eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.