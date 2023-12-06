Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğrencileri Gölbaşı'nda Nostaljik Tramvay Turu Yaptı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan nostaljik tramvay ile ilçe turu yaptı. Öğrenciler, gezi sırasında Türk bayrakları sallayarak etkinliğe renk kattı.

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesince hizmete kazandırılan nostaljik tramvay ile ilçe turu yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve diğer fakültelerden öğrenciler ve akademisyenler, "100. Yıl Kapsamında Tramvay Nostaljik Turu" etkinliğiyle Gölbaşı'nı gezdi. Öğrenciler, gezi sırasında ellerindeki Türk bayraklarını da sallamayı ihmal etmedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerde her zaman ilçemizdeki üniversitelerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlik Uygulama Merkezi'nden sorumlu akademisyenler ise yerel yönetimlerin üniversitelerle iş birliği içinde olmasının engelli bireyler ve gençlerin ilişkisi açısından önemli olduğunu vurguladı. - ANKARA