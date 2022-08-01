Ankara haberleri | Sincan'a üç yeni yüzme havuzu daha - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri | Sincan'a üç yeni yüzme havuzu daha

Ankara haberleri | Sincan'a üç yeni yüzme havuzu daha

Ankara haberlerine göre Sincan Belediyesi, ilçeye üç kapalı yüzme havuzu kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 - Güncelleme:

Sincan Belediyesi, ilçeye üç kapalı yüzme havuzu kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapımı devam eden yüzme havuzlarının yüzde 35'i tamamlandı.

Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathaneleri gibi gençlerin hem öğrenip hem eğlenebileceği mekanlara yatırım yapan Sincan Belediyesi, üç farklı noktada yüzme havuzlarıyla gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Sadece gençlere değil 7'den 70'e her yaşta vatandaşa hizmet verecek kapalı yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi'ne yapılıyor. Toplamda 980 metrekarelik alan içerisinde yer alan, 12,5-25 metre ebatlarında olan yarı olimpik yüzme havuzlarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sincan Belediyesi gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title