Ankara haberi | Kahramankazan'da 282 çift dünyaevine girdi

Kahramankazan'da bu yılın ilk 9 ayında 282 çift dünyaevine girdi.

Kahramankazan'da bu yılın ilk 9 ayında 282 çift dünyaevine girdi. 50'ye yakın çiftin nikahını kendisi kıyan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çok çocuk' tavsiyesini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum" dedi.

"Kadına karşı şiddetin karşısındayız"

Başkan Oğuz, ayrıca kıydığı nikahlarda kadına karşı şiddet olaylarına da dikkati çekti. Oğuz, genç çiftlere ve törene katılan konuklara kadına karşı şiddet konusunda uyarılarda bulundu. Oğuz, "Bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerinizi istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Mutluluğun anahtarı eşlerin birbirine olan saygısından geçer. Yöneticiler olarak kadınlara karşı her türlü şiddetin karşısındayız" diye konuştu. - ANKARA