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Ankara haberi | Gölbaşı SGK Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı

Yerel Haberler

Ankara haberi | Gölbaşı SGK Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı

Ankara haberi: Adıyaman Gölbaşı İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı.

Gölbaşı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne Gaziantep SGK Merkez Müdürlüğünde görev yapan Orhan Güçlü atandı.

Orhan Güçlü, Gölbaşı ilçesindeki yeni SGK binasının çalışma ortamının çok güzel olduğunu belirterek, ekip arkadaşlarıyla özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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