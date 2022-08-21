Ankara haberi: Ankara Büyükşehir'in Açık Hava Yaz Konserleri Devam Ediyor

Ankara haberler: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düzenlediği ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ devam ediyor. Konserler kapsamında, Musa Eroğlu Mogan Parkı’nda, Veli Erdem Karakülah ise Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaşla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği ' Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri' devam ediyor. Konserler kapsamında, Musa Eroğlu Mogan Parkı'nda, Veli Erdem Karakülah ise Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşla buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Gölbaşı Mogan Parkı'nda Musa Eroğlu hayranlarına türkülerle dolu bir akşam yaşatırken Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan panayır alanında ise Kent Orkestrası verdiği konserin ardından Veli Erdem Karakülah sevenleriyle buluştu.

Ankara'da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Eroğlu, "Biz sanatçılar, halkla bir araya gelince çok mutlu oluyoruz. Konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" derken Karakülah ise "Ayaş'ta bugün sahneye çıkıyorum. Bizleri halkımızla buluşturan kıymetli başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Başkentliler, açık hava konserlerine ilişkin memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Aykut Baykal: Panayıra ailemle birlikte geldim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Mansur Başkan'dan Allah razı olsun, herkesi düşünüyor.

Ayla Öykü: İlçelerde panayırın düzenlenmesi çok güzel, çocuklarımız çok eğleniyor. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

Mustafa Karaçam: Çocuklarımız panayırda çok eğleniyor. Pamuk şeker, patlamış mısır da yediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yeşim Türköz: Türkülerin efendisi Musa Eroğlu'nu dinlemeye eşimle birlikte geldim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bizi Musa Eroğlu'yla buluşturduğu için başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

Alper Arslan: Musa Eroğlu'nu ve türkülerini çok seviyorum. Bugün de onu dinlemeye geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Süleyman Sahip: Musa Eroğlu konseri çok güzel gidiyor. Mansur Başkan, sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin başkanı. Kendisinden Allah razı olsun.