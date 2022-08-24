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Ankara haber: Çankaya Açık Hava Sineması'nda Bu Hafta 3 Film Gösterilecek

Yerel Haberler

Ankara haber: Çankaya Açık Hava Sineması'nda Bu Hafta 3 Film Gösterilecek

Ankara haberlerine göre Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, bu hafta Aşıkpaşa Pazar Yeri, Keklikpınarı Pazar Yeri ile Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, bu hafta Aşıkpaşa Pazar Yeri, Keklikpınarı Pazar Yeri ile Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya'da gelenek haline gelen 'Açık Hava Sinema Günleri', 26, 27 ve 28 Ağustos'ta Aşıkpaşa Pazar Yeri, Keklikpınarı Pazar Yeri ile Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek. Bu hafta sonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı isimli komedi filmlerinin gösterimi yapılacak.

Açık havada 18 Eylül'e kadar sürecek Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) film gösterimleri, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aykut Enişte Çankaya Sinema Yerel Haberler

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