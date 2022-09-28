Ankara gündem haberi... Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı için 'Başkent Ankara Koşusu' düzenlenecek

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı anısına "Başkent Ankara Koşusu" 16 Ekim'de ilk kez Eymir Gölü'nde düzenlenecek.

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı anısına "Başkent Ankara Koşusu" 16 Ekim'de ilk kez Eymir Gölü'nde düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla ilk kez düzenlenecek "Başkent Ankara Koşusu" Eymir Gölü'nde yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlikte ayrıca, 13 Ekim'in Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla afet riskine karşı farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.

Öte yandan, "Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş" sloganıyla, 16 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Eymir Gölü'nde gerçekleşecek "10K" ve "5K" koşusuna katılmak isteyenler "www.baskentankarakosusu.com" üzerinden başvuru yapabilecek.???????