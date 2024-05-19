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Ankara'dan Eskişehir'e Gelen Vatandaş Kanlıkavak Parkı'nda Balık Tutuyor

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Ankara'dan Eskişehir'e gelen Mustafa Ertuğrul, Kanlıkavak Parkı'nda balık tutarak güzel havanın tadını çıkarıyor. Ertuğrul, Eskişehir'i ve parkın atmosferini çok sevdiğini belirtiyor.

Ankara'dan Eskişehir'e gelen Mustafa Ertuğrul, Kanlıkavak Parkı'nda günün tadını çıkarıp balık tuttu.

Ankara'dan Eskişehir Odunpazarı'ndaki Kanlıkavak Parkı'na gelen Mustafa Ertuğrul adlı vatandaş, ailesiyle güzel havanın tadını çıkarttı. Hobi olarak balık tuttuğu ve tuttuğu balıkları suya geri bıraktığı öğrenilen Ertuğrul, 10 yıldır amatör balıkçılık yapıyor. Ortamı cıvıl cıvıl bulup ve Eskişehir'i çok sevdiğini ifade eden Mustafa Ertuğrul, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

" Ankara'dan ailemle Eskişehir'in tadını çıkarmaya geldik"

Ankara'dan Eskişehire gelen Mustafa Ertuğrul, "Eskişehir gayet güzel bir yer, Ankara'da böyle bir yer yok maalesef, o bakımdan Eskişehir'i seviyoruz. Ortam çok güzel, her yer cıvıl cıvıl. Ben de ailemle Ankara'dan geldim, onlar Porsuk kenarında piknik yapıyor ben de buraya balık tutmaya geldim. 10 yıldır hobi olarak amatör olarak balıkçılık yapıyorum, tuttuğum balıkları genelde de suya geri bırakıyorum. 1 saattir buradayım 2 tane balık tutma şansım oldu onları da suya geri bıraktım. 2 güzellik bir arada olursa her şey daha güzel oluyor. Ailem ileride oturuyor bende burada balık tutuyorum. Eskişehir güzel, Kanlıkavak Parkı güzel, Porsuk Çayı güzel, ortam şahane. Eskişehir'i seviyoruz. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Ertuğrul Eskişehir Ankara Yerel Yaşam Güncel Haberler

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