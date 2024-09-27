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Ankara'daki Apartman Yangınında Yaralanan Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, ellerinde ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Ankara'daki apartman yangınında elleri yanan adam hastaneye kaldırıldı

ANKARA - Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişinin ellerinde ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralı adamın hastanedeki tedavisinin devem ettiği öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Atapark Mahallesi'nde, 3 gün önce bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında bir kişi ise el ve parmaklarındaki oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı. Vücudunun diğer yerlerinde yanmalar olan vatandaş sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Öte yandan Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Ankara'daki Apartman Yangınında Yaralanan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Yerel

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