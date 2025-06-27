Ankara'da Mobil Kan Bağışı Aracı Farkındalık Yaratıyor

'Mobil Kan Bağışı Aracı' toplumsal farkındalık oluşturmak için Ankara'nın Ayaş ilçesine geldi.

Kızılay Genel Merkezi kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla Ayaş'ta 'Mobil Kan Bağış Aracı' ile kampanya başlattı. İlçe merkezinde bulunan kan verme aracına İlk olarak Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül kan bağışında bulunarak, sağlık durumu elveren vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. - ANKARA