Ankara'da Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Ankara'da Miraç Kandili camilerde dualarla idrak edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi aileleri ile birlikte Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Camide vatandaşlar ibadet ederken, çocuklar oyun oynadı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA