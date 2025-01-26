Ankara'da Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camii'nde düzenlenen Miraç Kandili programında vatandaşlar, yatsı namazı öncesi aileleriyle birlikte dua etti. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Ankara'da Miraç Kandili camilerde dualarla idrak edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi aileleri ile birlikte Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Camide vatandaşlar ibadet ederken, çocuklar oyun oynadı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel