Ankara'da Mevlit Kandili Kutlaması
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlar, dua etti ve farklı ikramlarla karşılandı.
Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi.
Hazreti Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif etmesinin kutlandığı Mevlit Kandili nedeniyle Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde de dua etti. Caminin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılıp dua eden vatandaşlara yatsı namazı sonrası çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ANKARA